COMPAÑEROS DE VIDA. Ernesto Jiménez compartió con sus seguidores los preparativos que realizó para pedirle matrimonio a Antonella Bacco. El fotógrafo publicó en su cuenta de YouTube la sorpresa que preparó para su pareja.

“Luego de un poco más de 3 años de relación, decidimos comprometernos. Este video muestra los preparativos para la pedida de mano y el día en el que me dijo que sí. Es quizá el video más personal que hay en este canal. No es el tipo de contenido que normalmente encuentran por acá, pero ojalá les guste. Si han seguido nuestra relación por otras redes sociales, puede que suelten una que otra lágrima”, escribió Ernesto Jiménez en su cuenta de YouTube.

Ernesto cuenta que Antonella no tenía la menor idea sobre la sorpresa que le estaba preparado. El fotógrafo fue ayudado por la mamá de su ahora prometida. “La va a ir a recoger a Orlando y la va a traer a Port Orange, una vez que lleguen al vecindario se van a encontrar con unos carteles dirigidos para ella (Antonella). La idea es que ella se de cuenta que algo está pasando, pero que no se de cuenta porque piensa que yo estoy en Miami”.

El fotógrafo también indica que dentro de la casa donde Antonella recibirá la sorpresa, se colocarán varios globos que le harán saber que tiene que dirigirse al jardín, donde Ernesto la espera.

EL ANILLO DE ANTONELLA

Ernesto Jiménez pidió la ayuda de sus padres para realizar esta pedida de matrimonio. La mamá del fotógrafo llegó a Estados Unidos para entregarle el anillo de compromiso. “Ella planeó traer un postre también, lo hace, pero no la trae”, agrega el fotógrafo. La señora bromeó y dijo que el anillo le quedaba.

LA SORPRESA

Antonella llegó hasta el lugar donde Ernesto se encontraba. La joven se mostró muy emocionada con los detalles, se observa que tiene lágrimas en los ojos. El fotógrafo se arrodillo y le dijo a su novia: “Amorcito hermoso, después de tanta pandemia, después de tantos viajes, de tantas cosas que hemos pasado: buenas, divertidas. Es un momento en el que no tengo mucho para ofrecer, no puedo ofrecerte más que la felicidad de saber que estamos juntos y eso ha sido siempre más que suficiente. Entonces, ¿te quieres casar conmigo, amorcito?”.

Antonella no dudó ni un segundo y dijo por supuesto. La pareja se abraza mientras sus familiares los aplauden. “Bueno, como ya saben, Ernesto me pidió la mano y la verdad que fue más de lo que esperaba. El compromiso lo hicimos de verdad cuando decidimos mudarnos a Estados Unidos. No me esperaba la sorpresa, pero desde que vi la primera notita, lágrimas empezaron a caer. Me emocioné tanto y verlo ahí parado, todo lo que había hecho, mi corazón estaba explotando de la emoción y tanto amor por él”, dice la joven.

La ahora prometida de Ernesto muestra el anillo que le entregó Ernesto. “Miren que hermoso está, este anillo es súper diferente, es exactamente yo. No entiendo cómo Ernesto ha creado un anillo tan Antonella, este anillo tiene mi piedra que es Rubí y tiene la piedra de Ernesto que es la perla. También tiene una frase que significa hasta el fin de la línea, tenerla en el anillo es super especial, me encanta”.

