Ernesto Jiménez lanza programa de aventura

Ernesto Jiménez se siente entusiasmado porque regresará a la conducción con el programa ‘Descubre el Perú’, que se estrenará el domingo 15 por Willax Televisión.

“Estoy súper contento porque siempre he querido hacer un programa de cultura, gastronomía, historia, deportes de aventura y mucho más. Queremos dar algo diferente, es un formato un poco complicado, pero apostamos a que habrá un público interesado”, manifestó Jiménez.

¿El rating es una presión para ti?

No. Sé que no va a tener las cifras de ‘Esto es guerra’ ni de ‘Combate’, pero queremos llegar a la gente específica. Si el programa hace uno o 35 puntos igual estaremos contentos. La idea es hacer algo que no hay, y hacerlo bien. No estamos preocupados por tener una gran audiencia.