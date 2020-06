Ernesto Jiménez señaló que Nicola Porcella está hecho para los realities y le parece bien que haya ingresado al programa ‘Guerreros 2020’, que se emite en Televisa.

“No me parece mal que regrese a los realities, es lo que ha hecho toda su vida televisiva y, mal que bien, es lo que sabe hacer. No estamos viviendo una situación fácil, uno no puede decir ‘nunca lo haré’ porque la pandemia nos hace pensar en todo. Es claro que Nicola no es conductor de televisión, siempre que lo intentó salió mal parado”, dijo.

Para ti, ¿los realities son un capítulo cerrado?

Sí. Ya tengo 36 años. No es edad para andar trepando andamios y tirándome talco en la cara. Fue divertido, la pasé bien y no me arrepiento. Ya estoy viejo para volver a competir.

Por otro lado, Magda Rodríguez, productora del reality mexicano, minimizó los escándalos de Porcella. “Me dijeron que fueron malentendidos (las denuncias), que si había pasado algo era cuestión de su pareja”, señaló.