Ernesto Pimentel comentó que con su hijo Gael, de dos años y cinco meses, está aprendiendo a amar de una manera hermosa y que su pequeño interpretó al ‘niño Dios’ en el especial, por Navidad, que presentará este sábado en ‘El reventonazo de la Chola’.

Es 24, una fecha muy especial...

Así es y me agarras trabajando lo que será el especial de Año Nuevo, porque el de Navidad ya lo grabamos y sale este 25. Hemos cuadrado un nacimiento en vivo donde el niño Dios se escapa y aparece corriendo mi hijo Gaelito por todo el estudio.

¿Qué edad tiene tu hijito?

Mi hijo tiene dos años y cinco meses.

¿Es el mejor regalo de tu vida?

Es el mayor desafío de mi vida. Estoy muy agradecido a Dios por el momento que estoy pasando al ver crecer a Gael y eso me emociona porque son muchos los desafíos que se van presentando.

Y es un niño bien despierto porque no le teme a las luces, las cámaras...

Es un niño que no se asusta con la bulla, en el circo siempre jugaba y cuando va al canal le sorprenden las luces, le gusta cantar mucho y me levanta para que lo acompañe a jugar y eso me motiva. Estoy aprendiendo a amar de una forma hermosa con Gael, con mucho respeto tanto a Miluska (la madre de su hijo) como a él y solo tengo ganas de agradecerle a Dios por tanto. Solo deseo el bien y la felicidad para todo el mundo.

Ernesto Pimentel y Miluska Jácome se convirtieron, hace dos años y cinco meses, en padres de Gael. (Foto: Cortesía Miluska Jácome)

Este año nos sacudió muy duro...

Sí, pero más allá de las metas cuantificables, hay que atesorar las cosas simples, que nos hacen conscientes de lo que debemos valorar.

¿Tu pequeño te ayudó a decorar el arbolito y el nacimiento?

Yo hice todo en función de él. Este año pensaba hacer un nacimiento de la granja, pero como a él le gusta Mickey Mouse, hicimos que las bolitas del árbol tengan esta decoración y yo a él le compré un burrito artesanal que emite sonidos.

¿Cuál es tu deseo en estas fiestas?

Que los peruanos estemos vacunados, que seamos más responsables, respetuosos entre todos, y que nuestro rubro artístico se levante.

Ernesto Pimentel cuenta que su niño no se asusta con la bulla, que se sorprende mucho con las luces del set de televisión y le encanta cantar. (Foto: Cortesía Miluska Jácome)

‘VOLVERÍA A ELEGIR A MILUSKA’

El 22 de julio del 2020, Ernesto Pimentel anunció que se había convertido en padre y que su amiga y productora del programa Miluska Jácome era la madre de su pequeño. En esa oportunidad, el creador del personaje de las polleras multicolores declaró a la revista Cosas que ese momento había sido el más especial de su vida. “Es algo que nos va a conectar para siempre; fue hermoso”, precisó.

La amistad de Ernesto Pimentel y Miluska Jácome se remonta a la época en la que ella trabaja en la producción del programa ‘Risas y Salsa’ que dirigía el desparecido productor Guillermo Guille. No solo el amor por el arte los unió, también sus ganas de salir adelante, se apoyaron mutuamente y esa complicidad hizo que 22 años después Miluska aceptara la propuesta que le hizo Ernesto, convertirse en la madre de su hijo.

“Es un tema de voluntades, amor, cariño y respeto. Y retrospectivamente, mirando hacia atrás, si volviera a elegir a una mamá indudablemente sería ella. Mi futuro es yo haciendo lo mejor que yo pueda, el de Miluska haciendo lo mejor que ella pueda, y Gael usando lo mejor de nosotros para hacer su propia historia”, añadió Pimentel.