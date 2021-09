Ernesto Pimentel celebró su cumpleaños número 51 en el set de ‘El reventonazo de la Chola’, en donde recibió una gran sorpresa por parte de los integrantes de su elenco y amigos del mundo artístico.

El momento más emotivo llegó cuando su hijo Gael, de tan solo dos años y un mes de edad, pisó el set del programa para saludar a su padre. Incluso aplaudía mientras cantaban el tradicional “Happy Birthday”.

En un adelanto del espacio de América TV, que se transmitirá este sábado desde las 7 de la noche, se le aprecia al conductor de televisión emocionado al ver tremenda sorpresa.

“Muchas gracias, los quiero mucho”, sostuvo Pimentel, quien estuvo acompañado de la cumbiambera Marisol, Manolo Rojas, Fernando Armas y otros artistas más.

La ‘Chola Chabuca’ no esperaba que su hijo acudiera a su programa

“No me imaginé que iba a venir Gael y que me hicieran tantas cosas. Mil gracias a todos mis televidentes que desde hace años se divierten conmigo todos los sábados en el ‘Reventonazo de la Chola’, a mis seguidores en las redes sociales, pero sobre todo a Dios que me da salud y fuerza. A cada instante le agradezco por su compañía y el milagro de mi hijo me hace afianzarme a ser una mejor persona y realizar mejores cosas”, sostuvo emocionado.

Además, contó que Gael ya está acostumbrado a las cámaras. “Es un niño que me hace feliz. Yo le canto, le hago barcos, sombreros, es todo para mí”, dijo.

