El creador de la Chola Chabuca, el actor y productor Ernesto Pimentel, comentó que el próximo año empezará a grabarse la película ‘Chabuca’, donde contará su vida artística que lleva más de 20 años en pantallas, alegrando al público de todo el Perú.

“ El próximo año se grabará la película ‘Chabuca’ y me siento muy entusiasmado, es un proyecto grande y quiero que se haga muy bien. Hay mucho por contar... todo va a estar basado en el libro (que viene escribiendo) y habrán muchas sorpresas”, precisó el creador de la ‘Chola Chabuca’.

En otro momento, Pimentel, agradeció al público por el respaldo a sus programas ‘El reventonazo de la Chola’ y ‘La alameda de la Chola Chabuca’, que se han convertido en líderes en su horario sabatino.

Asimismo, anunció que este viernes lanza su canción ‘El amor de mi vida’ en todas las plataformas digitales.

SE REALIZARÁ CON TONDERO

Hace unas semanas, tras la develación de su estrella en el paseo de la fama de los estudios de América Televisión en Pachacamac, Ernesto Pimentel se animó a dar algunos detalles de “Chabuca”, la película sobre su vida que nació de una idea del productor Miguel Valladares.

“La película ‘Chabuca’ es un proyecto de Tondero con mi empresa, liderado por Miluska (Jácome su mejor amiga y madre de su hijo), y esto esta trabajándose, está en elaboración”, indicó inicialmente en declaraciones a la prensa tras recibir su merecida distinción.

“Yo lo que he anunciado con el teaser (que salió hace casi una semana) es el inicio de este proyecto que está basado en la vida real de Ernesto Pimentel. De cuándo a donde, cuándo se estrena, todo eso está en manos de Tondero yo solo puedo decir que estoy muy ilusionado”, agregó.

El creador de la ‘Chola Chabuca’ precisó además que “lo más probable es que esté en la película pero no puedo dar alcances de eso, porque forma parte de la estrategia. Yo solo puedo decir que me emociona”. En ese sentido contó cómo se gestó la idea de hacer una cinta que cuente su historia.

“A lo largo de mi vida me han propuesto el libro, la serie, pero yo conozco a Miguel Valladares desde muy chico, pues él debuta en uno de mis programas (…) y cuando me propone hacer la película, antes de la pandemia, no me sentía preparado, pero la pandemia me ha hecho ver la vida de otra forma y (darme cuenta que) está bien contar mi historia“, explicó.

