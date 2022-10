Ernesto Pimentel se mostró muy feliz porque América Televisión le dio un reconocimiento especial por su exitosa y larga trayectoria artística, y por los 15 años de ininterrumpidos del programa “El Reventonazo de la Chola”.

El actor, humorista y cantante, se convierte en el segundo talento de América Televisión, quien tiene su estrella en el paseo de la fama en las nuevas instalaciones de dicha casa televisiva.

“Inspirado. Contento de que mi trabajo tenga un reconocimiento. Es un punto de partida para que surjan más estrellas para que más personas están construyendo con su talento un canal. Esto empieza con la mano de Chespirito y La Chilindriana en la sede de San Beatriz, ya cuando se inauguran estos estudios lo hacen con Gisela Valcárcel y ahora conmigo. Estoy contento, no por el reconocimiento de esta categoría, sino que me permite reforzar lo que me gusta hacer, el arte. Mi trabajo lo disfruto grandemente”, declaró en un encuentro con la prensa.

Del mismo modo anunció la película “Chabuca”, que muy pronto llegará a los cines nacionales y adelantó que quiere entretener, divertir y abrirles su corazón al público para que vean cómo influyeron en su vida.

En ese sentido, el humorista indicó que esta historia se lo dedica a su público que siempre lo acompañó en todo momento. “Estoy muy agradecido con el público porque verán que tenía todo para perder, pero se me dio la oportunidad de seguir gracias a ellos. En mi vida hay pasajes muy buenos, graciosos, pero también dolorosos. Ellos me han salvado muchas veces”, sostuvo.

Asimismo, el artista que encarna a la Chola Chabuca señaló que está muy ilusionado con este proyecto. “La película es un proyecto de Tondero con mi empresa y está en elaboración. Es basada en la vida de Ernesto Pimentel y estoy muy ilusionado”, refirió.

Pimentel contó que, a lo largo de su vida, le han propuesto varios proyectos, entre ellos un libro biográfico y serie. “A Miguel Valladares (CEO de Tondero) lo conozco desde muy chico porque debuta en uno de mis programas. Cuando me propone hacer la película antes de pandemia no me sentía preparado, pero luego la pandemia me hizo ver la vida de otra forma y está bien contar mi historia”, dijo.

Con respecto a su participación en el largometraje, Pimentel sostuvo que es una decisión de Tondero si cuenta la historia o actúa.

¿SEGUIRÁ EN AMÉRICA TV?

De otro lado, Pimentel manifestó que recibió el respaldo de América TV, quienes esperan seguir contando con él para el próximo año.

Y es que “El reventonazo de la Chola” cumple 15 años ininterrumpidos por las pantallas de América TV y sigue siendo el programa número uno en su horario. “Yo termino mi contrato con América TV y me han manifestado su interés de continuar, pero quiero hacer otros proyectos. Quiero hacer ficción y ya llegará”, acotó.

