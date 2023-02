Ernesto Pimentel se pronunció sobre la situación de Gino Arévalo, quien aseguró haberlo contactado para pedirle trabajo luego que cerrara su pollería debido a la crisis. El conductor de televisión indicó que, en la medida que se pueda, lo apoyará.

El conductor de “El Reventonazo de la Chola” también se refirió a la supuesta llamada que el cómico le dio y no contestó.

“Lo llamé para ofrecerle disculpas porque quizás no me percaté de la llamada. Y él me dijo que no declaró exactamente eso, lo que sí he dicho es que estoy buscando opciones de trabajo” , comentó en un inicio.

“Además, él reconoció que lo ayudé antes y le comenté que si hay una oportunidad de trabajo, lo voy a llamar porque con la tele es complicado por el momento”, aclaró la figura de América Televisión.

FELIZ CON RATING DE ‘EL REVENTONAZO DE LA CHOLA’

De otro lado, el creador de la ‘Chola Chabuca’ se mostró emocionado de que su programa siga siendo el preferido de los televidentes los fines de semana, ya que el “El Reventonazo de la Chola” nuevamente se posicionó como líder de los sábados.

El espacio conducido por Ernesto Pimentel consiguió un promedio general de 10.2 puntos de rating ubicándose en el primer lugar de los sábados, superando a “JB en ATV” que logró un promedio de 8.2 puntos de sintonía.

“La verdad, ya no tengo palabras para agradecer el gran apoyo y confianza que recibimos de nuestros fieles televidentes. Esto nos motiva más a seguir haciendo bien las cosas y seguir haciendo reír al público con un programa completamente familia”, manifestó la popular Chola Chabuca.

“La gente buscar divertirse un sábado en la noche y quedarse en casa en familia, por eso nuestro programa se sigue ganando el cariño y admiración del público peruano. Se vienen muchas novedades para nuestro próximo programa, no se las pueden perder”, agregó Pimentel.

