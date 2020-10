Ernesto Pimentel afirmó que su personaje de la ‘Chola Chabuca’ está hecho con lo mejor de él y su amor al Perú, y prefirió no opinar sobre la decisión del Poder Judicial de prohibir la imitación de la ‘Paisana Jacinta’.

“Nunca me he referido con un término negativo a Jorge (Benavides) y siempre he mantenido mi distancia del tema de la ‘Paisana Jacinta’... yo les puedo hablar de mí, la ‘Chola Chabuca’ está hecha con lo mejor de Ernesto Pimentel, con mi amor al Perú y mi respeto a mis raíces. Siempre se ha mostrado como ganadora, nunca se ha sometido ni he permitido que le peguen, que la empujen, ni he hecho nada que yo considere que podría afectar no solo a la mujer andina, sino en general”, señaló Pimentel.

“Yo no puedo cuestionar nada de la justicia. Creo que parte de la autorregulación es el respeto a las leyes... si alguien te dice ‘Chola Chabuca’ no te está insultando, he trabajado para que mi nombre no sea sinónimo de mofa”, añadió Ernesto, quien reconoció que no era ‘el momento’ para invitar a ‘Richard Swing’ a su programa.

“Lo conozco, no es mi amigo... solo se hizo con él un sketch cómico”, dijo el creador de la ‘Chola Chabuca’, quien considera que el humor debe autorregularse.

“Yo siento que el humor tiene una deuda con la sociedad. A veces podemos ser indolentes con lo que puede parecer que estaba bien antes y ahora no”, indicó.

De otro lado, Ernesto festejará este sábado los 13 años de ‘El reventonazo de la Chola’ con un homenaje a Lucía de la Cruz. También estarán Christian Yaipén y su madrina Sonia Morales. (M.C.)