Ernesto Pimentel anunció el regreso de ‘El reventonazo del verano’, este sábado a las 8 de la noche por América, y afirmó que en su elenco todos ‘son unos cracks’. Sin embargo, él no estará presente en este estreno ya que sigue en rehabilitación por su operación a la cadera.

“Hace más de 20 años empezó este hermoso proyecto llamado ‘El reventonazo’, que ha tenido diversas etapas, pero en todas la constante ha sido el apoyo del público. Lo que se puede traducir en cifras de audiencia, pero nosotros la traducimos en una compañía que agradecemos infinitamente”, afirmó Pimentel.

Asimismo, el actor cómico habló de esta temporada veraniega del programa que lidera.

“‘El reventonazo’ está celebrando el verano con el elenco que el público ha elegido como el más consistente, el que les ha llevado a entretenerlos y acompañarlos. Todos ellos (elenco) son goleadores, en ‘El reventonazo’ se le pasa la pelota a aquel que pueda meter el gol. No hay un solo jugador, aquí jugamos todos, todos son cracks”, señaló.

Ernesto como va tu recuperación después de la operación a la cadera.

Yo estoy en breve apareciendo en esta temporada de verano, pero mientras tanto voy a seguir con mi rehabilitación y antes de lo que se imaginan estaré junto a mis compañeros para seguir celebrando lo mejor del humor y la música en la mejor revista de los sábados: ‘El reventonazo’.

Ha sido un proceso difícil...

Uno de las primeras cosas que voy a hacer (cuando esté recuperado) es agradecerle a Dios, llevarle flores a mi abuela, que es mi ángel, y seguir celebrando la vida como es. Mi doctor me indica que probablemente en dos semanas estaría siendo dado de alta, pero esto depende de algunas evaluaciones. El apuro real no tiene que ver con el arte, sino que yo pueda hacer mis actividades al cien por ciento. Ya subo y bajo escaleras, de repente haré bicicleta, tal vez empiece a nadar. Yo voy a hacer lo que me venga planteando como desafío este proceso, no solo la vida.

Ahora vas a competir con un formato internacional como ‘Perú tiene talento’.

Nosotros siempre hemos competido con formatos internacionales muy grandes, de mucha inversión y el público nos ha dado su respaldo. Mi única expresión es de respeto a la competencia, de aliento para seguir produciendo. Yo no podría sentirme cómodo dando un comentario sobre ‘Yo Soy’, sobre ‘Perú tiene talento’ porque al final son formatos internacionales sumamente caros, pero yo confío en el talento nacional, confío tanto en la productividad de nuestros productores que al final es el público que toma su decisión y elige.

