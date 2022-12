El conductor Ernesto Pimentel afirmó que seguirá apoyando a su compañero Jhon Sandoval, más conocido en el mundo artístico como Nabito, quien reveló hace unos días sufrir de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“ Hace ocho años Nabito trabaja en el Reventonazo y hace cinco años le detectaron la enfermedad ... recuerdo que me lo encontré en los estudios de Santa Beatriz y estaba triste, y me contó que estaba mal, que no podía levantar la mano. Nosotros todo este tiempo lo hemos cuidado mucho, para que no se caiga, usando un micro vincha. Él es una persona muy competente, gracioso, hace diversos personajes y es muy querido por todo el elenco”, comentó Ernesto Pimentel en el programa ‘Más espectáculos’.

Luego, agradeció al canal por el respaldo al trabajo de Nabito. “ Agradezco al canal que me ha permitido seguir compartiendo con Nabito , pues está en plena capacidad para trabajar”, agregó.

Asimismo, señaló que fue el propio Nabito quien le pidió contar en el Reventonazo lo que estaba viviendo desde hace unos años, porque había recibido duros y crueles comentarios en las redes sociales.

“Hace un mes me dijo que quería compartir lo que estaba viviendo con sus seguidores y sus compañeros, porque en las redes le hacían comentarios crueles y dolorosos”, dijo Ernesto Pimentel.

‘ME DIERON SEIS MESES DE VIDA’

Hace unos días, el cómico Jhon Sandoval, conocido en el mundo artístico como Nabito reveló en el ‘El reventonazo de la Chola’ que meses atrás fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Nabito contó entre lágrimas que batalla día a día con la enfermedad que le impide moverse con rapidez para realizar sus labores. El cómico se animó a contar su verdad cuando la ‘Chola Chabuca’ resaltó cómo ha sido trabajar con él por más de siete años.

“¡Te quiero! Eres alguien tan valioso en el programa, nos haces reír con tu humor; sin embargo, hace un tiempo, Nabito se acerca a mi camerino y me dice ‘Cholita quiero salir en el programa y conversar con el público que me sigue’”, indicó la ‘Chola’.

A los que Nabito respondió sin poder contener las lágrimas: “Te agradezco de verdad, lo que pasa es que yo me acerqué a hablarle porque mi público que me sigue necesita saber por qué no estoy a un 100%”,

Además, el cómico sostuvo que hace cinco años sufrió la pérdida de la fuerza del brazo. “Luego, en el 2018, en el hospital Mogrovejo me detectaron una enfermedad llamada la ELA (Esclerosis lateral amiotrófica), que iba a ir avanzando”.

