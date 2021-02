Luego de enterarse de que Yola Polastry está pasando por dificultades económicas debido a la pandemia del nuevo coronavirus, el conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’, Ernesto Pimentel espera que su situación mejore porque es una mujer que puede dar más con su talento.

Así lo señaló Pimentel en una entrevista para el grupo El Comercio, donde aseguró estar también preocupado por la situación laboral de las personas que trabajan detrás del telón.

“Yola Polastry es uno de los más grandes referentes que tiene la televisión y el arte en el Perú, su contribución como educadora como persona que ha entretenido. Yo la quiero y la respeto. Espero que esto pase para ella porque es una mujer que tiene mucho más para dar”, señaló Ernesto Pimentel.

“También muchos de mis compañeros artistas se han quedado en casa, han respetado las normas y siento que es el momento de la respuesta de instituciones colectivas, sindicatos y fueros para poder visibilizar la situación de algunos que no tienen... Me preocupan los músicos, los técnicos de sonido, los vestuaristas todos los que forman parte del tinglado del entretenimiento”, agregó el intérprete de ‘La Chola Chabuca’.

Pimentel de acuerdo con pedido de Susana Baca

Hace unas semanas, la reconocida cantante Susana Baca solicitó al presidente Francisco Sagasti ayuda económica para que los artistas puedan sobrevivir con dignidad durante esta pandemia. Ernesto Pimentel aseguró estar totalmente de acuerdo con este pedido.

“Por supuesto (que estoy de acuerdo con su solicitud). Susana no solo es mi amiga, sino que es una mujer inmensa, sensible y desde su sensibilidad te aseguro que no está pidiendo por ella, sino por todos los demás”, señaló el artista.

Su vida como padre en pandemia

El actor también se animó a contar un poco sobre lo que ha sido su vida como padre y lo que ha aprendido gracias a la pandemia del nuevo coronavirus.

“Es un desafío para ser mejor persona cada día, para tratar de poner las cosas en su real dimensión. A mí me encanta mi trabajo, pero hoy debemos revisar nuestras prioridades y en ellas ubicar a nuestra familia y nuestros afectos. Y no poner límites a nuestros sueños y capacidades”, reflexionó.