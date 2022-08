Los 80 llegaron para la chilena Isabel Allende, considerada la escritora viva más leída en lengua española, que también celebra este 2022 los 40 años de la publicación de “La casa de los espíritus”, su primera novela. Trome conversó con la escritora por el lanzamiento mundial de “Violeta”, su más reciente obra, y le preguntamos cómo asume la llegada de sus ocho décadas, y si considera que la edad te da sabiduría. “La edad no te da sabiduría, la edad te hace más de lo que ya eres. Si eres un tonto mezquino no hay ninguna razón para que seas sabio y generoso de viejo; vas a ser peor”, dice contundente la escritora.

La autora de “Eva Luna”, “Paula”, “Hija de la fortuna” y “El amante japonés”, sigue creyendo en el amor y tras divorciarse de Willie Gordon hace siete años. hoy vive con su tercer esposo, el abogado neoyorkino Roger Cukras, cuya historia de amor parece sacada de una de sus novelas.

No hay límite de edad para poder seguir amando...

Creo que ese es el último tabú, la edad. Vivimos en una cultura enfocada al éxito, a la juventud y a la belleza y si no entras en esa categoría te marginalizan de una manera u otra. Pero cuando ya llegas a la edad de la vejez, ahí ya despareciste del mapa; eres un estorbo de la sociedad. Y la idea de que los viejos puedan amarse o tener sexo es chocante. Mis nietos no quieren oír hablar de eso. Mi hijo que tiene 50 años también le da terror que vaya a mencionar eso. Es como la última frontera y ¿por qué no?, si dos personas que se quieren y están sanas ¿por qué no van a acostarse?

¿Y es verdad que tu esposo era un admirador tuyo y te escribió y ahí empezó la amistad? Todo se inicia cuando él me escucha en una entrevista por la radio, había leído un par de libros míos y empieza escribir a la oficina para conocerme, así comenzó la cosa. Mandaba correos todos los días, por las mañanas y las noches por cinco meses, hasta que finalmente lo conocí y en tres días quería casarse, dije: este pobre hombre debe estar muy necesitado si ya quiere matrimonio.

Escritora chilena cumple 80 años siendo la más leída en lengua española.





PLENA Y VITAL

Hay prioridades en la vida cuando uno tiene 40, 50, 60, 70; pero cuando llegas a los 80, ¿qué te importa más de una relación?

A mí, el cariño, la amabilidad, que la convivencia sea amable, con buenos modales, con simpatía; eso es fundamental. La pasión pasa a segundo plano, tercero. Cuando yo tenía 40 años, me vine a vivir a Estados Unidos por lujuria, puramente. Conocí a un tipo y me enamoré con esa pasión de esa edad, pero hoy día no me sucedería lo mismo. Cuando conocí a Roger me pareció un tipo muy bueno, encantador y transparente; pero esa pasión así arrebatada, dejar todo e irme con él, no. La decisión de casarnos llegó poco a poco.

Es una relación tranquila, relación menos pasional, pero sí intensa Sí, es intensa, porque es nueva. Tenemos parejas de amigos, un par de parejas, que han estado juntas 60 años y siguen; son buenas parejas, pero no tienen la intensidad porque ya se conocen tan bien que son como hermanos, casi. Amigos míos que me dicen que acostarse con la esposa es como acostarse con la hermana, después de 70 años de vida.

¿A qué le tienes miedo, Isabel? A la decrepitud, tengo miedo a perder la cabeza, que me falle. Mientras pueda controlar algo con mi cabeza puedo escribir y puedo tener una vida interior y puedo de alguna manera manejar mi realidad, pero cuando me falle la cabeza estoy frita. La dependencia me da espanto.

TE PUEDE INTERESAR