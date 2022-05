Para charlar sobre farándula y los personajes de la televisión peruana, es bueno recurrir a los que saben, aquellos que vieron nacer ‘estrellas’ y desplomarse con el paso del tiempo. Irene Rojas es una periodista con más de 30 años de trayectoria, es apodada ‘Gata’, conoció los privilegios y sin sabores del periodismo, trabajo con figuras nacionales e internacionales y fue la causante de romance entre Susy Díaz y Andy V. Ella sabe la verdadera historia.

Irene, ¿desde cuándo te llaman la ‘Gata’?

Ese apelativo me puse el fallecido periodista Alex Rissi, cuando me inicié en el diario ‘Hoy’. Fue por mis ojos.

¿Siempre en la farándula?

Trabajé 1 año en Palacio de Gobierno.

¿Te iniciaste en política?

No, en realidad llegué allí por un acoso.

Narra esa historia

Después de trabajar en ‘Hoy’, me llaman para trabajar en Onda. El director era Augusto Bresani y cuando llegue, iba a trabajar en la sección de espectáculos.

¿Cómo siguió la historia?

En mi primer día de trabajo me llamó a su oficina. Cuando entré, me dijo: ‘Ven, ponte a mi lado’ y estaba con una revista en sus manos.

¿Qué hiciste?

Me paré a su costado y me enseñó una unas fotos pornográficas y salí espantada.

¿Luego?

Se molestó y me amenazó con hacerme la vida a cuadritos.

¿Cumplió su palabra?

Sí. Mandaba quitar la máquina de escribir donde redactaba mis artículos, rechazaba lo que hacía y como no podía conmigo, pidió que me cambien a política.

Por eso terminaste visitando Palacio de Gobierno

Sí, pero como no hay mal que por bien no venga, allí conocí a la señora Frieda Holler, que siempre iba cuando el presidente era Alberto Fujimori.

¿Cómo entró la señora en tu vida?

Me pidió que trabaje con ella, en los temas de prensa y me enseño que una mujer debe estar arreglada esté en casa o el mercado.

¿Qué más?

Me subrayó que una dama siempre debe andar con tacos.

Allí empiezas con el proyecto de tener tu agencia de medios

Correcto.

¿Un compañero con el que empezaste en estos avatares?

Nílver Huarac.

¿El ‘Gran conquistador’?

Intentó enamorarme, pero le fui sincera y me cuido siempre.

¿Desde ese tiempo ya era un ganador con las chicas?

Andaba en un Volkswagen y las chicas hermosas lo buscaban.

¿En serio?

Es feo, pero tiene personalidad, es inteligente.

¿Alguna modelo lo iba a esperar al trabajo?

Belén Acosta llegaba a buscarlo, le lloraba y él ya no quería seguir con ella.

¿Cómo se hizo el ‘Rey de la cumbia’?

Por eso te decía que era un tipo muy inteligente, hizo contactos y surgió.

¿Qué hicieron juntos?

‘La movida de Janet’ y juntos logramos que ella crezca.

¿No le enseñaron a bailar?

Pero nunca aprendió.

¿Otra más?

También estuve en el ‘Show del mediodía’ con July Pinedo. Llegamos a ganarle a Gisela Valcárcel.

¿Por qué no se mantuvieron de líderes?

Ella llegaba tarde y encima no respetaba la ropa que el seleccionábamos.

¿Un profesional que siempre vas a admirar?

‘Melcochita’ es un tipo responsable y sumamente puntual.

¿El ‘Chato’ Barraza?

Es incontrolable.

¿Una difícil?

Anelhí Arias Baraona. Había que armarle el discurso sobre lo que iba a declarar y a la hora ya se había olvidado.

¿La impredecible?

Lucia de la Cruz. No llegaba a la hora, la llamabas y se molestaba. Ya no venía a la conferencia.

¿El internacional más complicado?

Enrique Iglesias.

¿Por qué?

Lo esperaba para su conferencia de prensa y 3 horas después, con los colegas fastidiados, no se aparecía.

¿Qué hiciste?

Calmaba a la gente, hasta que apareció.

¿Qué dijo?

De frente se fue al baño, le pedí que se apure y me puse en la puerta a esperarlo.

¿Salió?

Pasaron 35 minutos y nada de salir y yo estaba desesperada.

¿Cuál fue tu reacción?

No me importó que estaba en el servicio higiénico de los varones y entre. Estaba frente al espejo, echándose crema a un granito y me preguntó si se notaba.

¿Entonces?

Le dije que estaba ‘churro’, pero que salga a disculparse con los periodistas y lo hizo.

¿Otro de ese tipo?

Jerry Rivera se portó como un patán.

¿Por qué lo dices?

Fuimos a ‘América Televisión’, a un programa que dirigía Raúl Romero y lo pusieron en un concurso donde debía cantar.

¿Lo hizo?

No quiso, aseguraba que no tenía por qué hacer eso.

¿Finalmente cómo acabó todo?

Le llamé la atención: ‘Si no participas, vamos a perder esta promoción y es un programa ‘Top’. Aceptó, pero le dijo a su empresario que no quería verme nunca más.

¿Qué otro de ese ‘corte’ has tenido?

Laura Bozzo me botó porque quería que arme casos y le dije: ‘Yo soy periodista, no estoy para inventar’.

¿Cuántos personajes que buscan ser mediáticos te pedían que generes una nota escandalosa?

Algunos me decían para armar un ‘ampay’.

Todos tenemos un ‘lado oscuro’

El tío de Andy V era dueño de una orquesta y buscaba notoriedad. Armamos que el chico, que cantaba en ‘Polvos azules’, entre a un hotel con Susy Díaz.

¿Todo salió bien?

Sí y al día siguiente la llamo a ella para saber cómo está y me responde el muchacho.

¿Qué había pasado?

Le pedí que me pase con Susy y ella me dijo: ‘Me gustó y se quedó a dormir’. A las dos semanas se casaron, ja, ja. Finalmente si fue una historia real.

Hoy realizas labor pedagógica

Mi agencia tiene 37 años, soy directora de la Escuela de Comunicaciones: ‘El poder del arte de hablar’ y tengo mi plataforma de Gatashow TV y pueden seguirme por mi cuenta de Instagram: @gatashow

Gracias y quedaron mil historias más por contar

Siempre hay muchas que se quedan guardadas. Un gran abrazo para los lectores del ‘Trome’.

