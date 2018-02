Espectáculos llega a su fin: Jazmín Pinedo anuncia cuando se emitirá el último programa

¡No va más! El programa ' Espectáculos' que conduce Jazmín Pinedo llega a su fin. A través de un spot, Latina anuncia que el espacio matutino saldrá del aire la próxima semana. Aquí te contamos los detalles.

Tal y como ya lo había adelantado Jazmín Pinedo a Trome, el programa 'Espectáculos' llegará a su fin para dar paso a nuevos proyectos que prepara el canal de San Felipe. Magaly Medina estaría al mando de uno de ellos.

“Desde octubre del año pasado sabía que el programa no iba más, me consultaron qué es lo que quería hacer y decidí la actuación, porque desde hace un tiempo lo tenía en mente y me voy a meter a fondo en el tema de ‘Torbellino’” , comentó Jazmín Pinedo.

Magaly Medina vs. Jazmín Pinedo Jazmín Pinedo

Espectáculos ingresa a su 'semana final', como lo anuncia la promoción. De esta forma el programa que conduce Jazmín Pinedo se emitiría por última vez el próximo viernes 2 de marzo.

"Creo que todos estamos tranquilos porque el programa se mantuvo líder en su horario, gracias al trabajo de todos. Tuvimos a ‘Doctor TV’, ‘Hola a todos’, ‘Cuéntamelo todo’ y fueron desapareciendo", agregó Jazmín Pinedo.