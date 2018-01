Esposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza dice que no volverá con él [VIDEO]

La esposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, Vanessa López, desmintió tajantemente que haya retomado su relación con Barraza, tal como se especula.



“No he vuelto ni volveré con nadie... ¡Por favor! No digan cosas que no son”, escribió la ‘morocha’ en su cuenta de Instagram.

También contó que perdió el bebé que esperaba del cantante.

“Lamentablemente, el embarazo no se logró. Gracias por su preocupación y sus buenos deseos. Estoy tranquila”, posteó López en la citada red social.



Además, la modelo dejó en claro que ahora que no está en la ‘dulce espera’, retomará su vida cotidiana, tal como salir a discotecas con sus amigas y pasear.



“Si lo menciono (lo de la pérdida del bebé) es porque retomaré mis cosas, mi vida, y no quiero recibir mensajes desagradables”, añadió.



Carlos 'Tomate' Barraza celebrando su cumpleaños

En diciembre de 2017, Vanessa López acusó a Tomate Barraza de haberle sido infiel. Ella hizo varias publicaciones en su Instagram sobre el tema, estas ya no se encuentran en la mencionada red social.



"Cuando nos enteramos que seríamos padres, ya me había dado cuenta de muchas cosas (de la infidelidad). A pesar de eso (embarazo) él no tuvo ni la más mínima consideración. Aún no me cabe en la cabeza y no lo asimilo. Todos quemamos etapas en nuestras vidas, pero él a sus 40 años desea seguir en lo mismo. Pudo tener una familia y ser feliz, pero la calentura y lo fácil le ganó", fue el mensaje que publicó Vanessa López en Instagram.



Al hacerse público el problema que afrontaba su relación, Tomate Barraza pidió disculpas, lo hizo a través de Instagram. "Quiero en este 2do día del año.... Pedirle PERDÓN a mucha gente q necesito pedírselo! Principalmente mi Esposa Vanessa López Guerra... Ella sabe perfectamente porq se lo pido... No me avergüenza agachar la cabeza y aceptar mis errores".



En los últimos días de diciembre de 2017, Vanessa López reveló que estaba embarazada. "Seré Mamita por segunda vez, estoy feliz de compartirlo con ustedes y mi familia que me apoyan y tanto amo , no estoy en el mejor momento, pero un bebe siempre es una bendición 😍 feliz navidad", escribió la esposa de Tomate Barraza. ¿Cuánto les durará esta vez la paz?