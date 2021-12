Ángel Véliz, esposo de Paola Ruiz, quien recibió siete cuchilladas por parte de María Perez afirmó que no sabe si se recuperará totalmente de sus lesiones y manifestó que no está de acuerdo con la sentencia de cuatro años de pena privativa suspendida que le dieron a su atacante.

“Esa señora me acuchilló siete veces. Yo no puedo caminar, las puñaladas han roto los músculos de la pantorrilla, no es un tema de piel, de cicatrices, es algo muscular, que demora en recuperarse... yo me siento mal, no sé si volveré a ser el mismo. Lo único que quiero es recuperar parte de mi vida porque el deporte es mi vida”, dijo Véliz entre lágrimas, quien se había preparado para el Mundial de Fisicoculturismo.

Además, consideró que las autoridades lo han tratado injustamente.

“Me siento mal porque en un momento sentí que el país por el cual había dado todo, me daba la espalda porque pusieron un policía en mi habitación, después de ver los videos, hubo pruebas, testimonios, en ese momento vi la injusticia. El deportista peruano no tiene seguro, no tiene nada, yo he corrido con todo los gastos”, detalló.

Te consideraron culpable.

Lo que pasa es que la señora no sabía que había videos del momento que me ataca y que fueron grabados por las personas que pasaban por ahí. Cuando la llevan a la comisaría empezó a inventarse miles de cosas para hacerme quedarme mal. Cuando sale los videos es cuando ya no puede más con la mentira.

MIRA TAMBIÉN : Paola Ruiz: mujer que acuchilló a su esposo fue sentenciada a 4 años de pena privativa de la libertad

Por su parte, Paola Ruiz afirmó que es injusto que la señora María Pérez esté libre por las calles.

“La señora anda en la calle con tanta salud mental muy mala y es preocupante que la señora vuelva a reaccionar de esta manera con cualquier otra persona”, finalizó.

Por último, Ricardo Portugal abogado de la pareja no descartó tomar acciones legales contra María Pérez.

“La señora fue procesada siguiendo el modelo de la flagrancia y ante la contundencia de las pruebas la propia acusada aceptó los hechos y aceptó pagar la reparación civil de 15 mil soles. Como consecuencia, la jueza emitió una sentencia condenatoria fijada en 4 años de pena privativa de libertad suspendida. Estamos evaluando iniciar una acción civil de daños y perjuicios”, finalizó.

Ángel Véliz, el esposo de Paola Ruiz que fue atacado a cuchillazos en El Pentagonito

Paola Ruiz, conocida como ‘La Cocotera’, vive una pesadilla luego que su esposo Ángel Véliz fue acuchillado por una mujer en pleno Pentagonito, en San Borja, cuando estaba haciendo deporte. La exvedette rompió en llanto para exigir que se haga justicia.

El indignante suceso ocurrió la tarde de este martes cuando el padre de los hijos de Paola se ejercitaba junto a unos amigos para poder competir en Argentina y representar a nuestro país en un concurso de fisicoculturismo.

“Hoy acuchillaron a mi esposo. Estaba corriendo como siempre en el Pentagonito, su rutina de preparación que siempre hace hasta que se cruzó con esta señora que le metió un cuchillo profundo cerca al pulmón y en la rodilla”, indicó la popular Cocotera.