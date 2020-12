Luego de que se revelara el registro de 16 procesos en su contra, según consignó en su hoja de vida, Marvin Bancayán, precandidato al Congreso por la región Piura del partido Victoria Nacional, que lidera George Forsyth; rompió su silencio y aclaró la polémico que se generó en su contra.

Según se reveló, del total de esos procesos, tres son penales por lesiones leves y otros 11 son civiles (pensión de alimentos y violencia familiar). Es la primera vez que Bancayán busca ser candidato al Congreso. En 2018 fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como consejero regional de Piura - cargo para el que fue electo por Fuerza 2011- por inasistencias consecutivas e injustificadas.

George Forsyth: Su precandidato al Congreso Marvin Bancayán tiene 16 procesos en su contra. Composición: Trome

Al respecto, Marvin Bancayán envió un comunicado en el que aclara que en su intento de ser transparente, ‘publicó las actas de conciliación’ de sus procesos, hecho que no debió hacer, según menciona.

por otro lado, precisa que ‘no posee 3 denuncias penales’, sino que se trata de ‘un caso que se archivó y se derivó en dos carpetas más’.

ESTE ES EL COMUNICADO

Es bueno como candidato siempre ser transparente, la ciudadanía hoy en día exige un cambio, pero es bueno aclarar algunas cosas que están generando mal información.

No debí consignar mis actas de conciliación, por que para el llenado de nuestras fichas de candidato no aplica señalarlas, pero por un tema de transparencia hoy cuando el país necesita de gente honesta las detallé, estas 3 actas que fueron firmadas en los centro de Conciliación: Primer acta (1) la puerta del cielo Mahatma Ghandi, Segunda Acta (2) Centro de conciliación Apromart, contienen La patria potestad, Régimen de visitas, tenencia y pensión alimenticia de mi menor hija ABBD (7 años) el cual firmamos de manera voluntaria y ha venido siendo modificado conforme a los acuerdos tomados por los padres, dichas modificatorias han dado origen a números de carpetas que han sido señalados en mi declaración como candidato, perteneciendo la Mayoría de ellas a un mismo Acta, ósea la mayor parte de las cosas consignadas son con respecto a las modificatorias de los días de visita, el monto que buenamente dé manera mensual señale asignar a mi menor hija, entre otras cosas. No poseo esa cantidad de denuncias.

La tercera acta (3) se firmó en el 1er Juzgado de Sechura, de la misma manera está acta contiene régimen de visitas, tenencia , patria potestad y pensión alimenticia de mi menor hijo ANBD (1 año)

Es necesario que como sociedad luchemos por qué nuestros jueces asignen pensiones justas a nuestras madres, pues personalmente he visto audiencias en las que se asigna un importe de S/ 100.00 por mes para la crianza de 3 hijos, para mi tranquilidad y la de mis menores ellos reciben en un año lo que muchas veces estos pequeños no reciben en toda su vida, y ahora se pretende hacer quedar mal a una persona que voluntariamente señala su responsabilidad, cuando tenemos otros candidatos que esperan un juicio y sobre todo asignan pensiones bajas teniendo una buena condición económica.

No poseo 3 denuncias penales, es (1) un caso que se archivó y se derivó en dos carpetas más, procediendo a señalar todo por un tema de transparencia y sobre todo por el correcto llenado de la ficha, aunque tampoco debió ser consignado considere prudente para ser transparente.

Es muy importante que sepamos la clase de candidatos que tenemos, Marvin Bancayan es una persona muy comprometida con su familia y con la sociedad, es bueno saber que nuestra prensa ahora está vigilante, estoy seguro que en estos días nos tendrán informado del resto de candidatos.