El sábado pasado, el conductor Choca Mandros se vistió de drag queen para el reality ‘El artista del Año’, cumpliendo una apuesta que realizó con la conductora Gisela Valcárcel y como era de esperarse dejó boquiabiertos a todos con su impecable presentación.

Mandros se animó, este sábado en ‘Estás en todas’, a contar todos los detalles de su transformación, pero antes de presentar el informe aseguró que su intención fue llevar un mensaje de respeto y tolerancia en el mes del Orgullo LGBTIQ+.

“De verdad fue muy difícil este reto, primero quiero agradecer los miles de comentarios tan buenos. Estoy muy orgulloso de haber logrado lo que pudimos presentar el sábado pasado en ‘El artista del Año’. Sobre todo, porque es un mes importante, porque quiero llegar con un mensaje de respeto y tolerancia”, señaló Choca Mandros.

“Ojo, tú no tienes por qué entender, pero sí puedes respetar, así que depende de ti y tu familia que están viendo ahora, que les expliques a tus hijos que esto es un arte, el drag queen, demanda aparte de concentración, esfuerzo físico. Ellos son unos artistas porque maquillan, peinan y estoy orgulloso de haberme parado en esa pista y haber encarnado a ‘Chocho queen’”, agregó el conductor.

Su compañera, Natalie Vértiz aplaudió su participación y respaldo el pedido de respeto que pidió Choca para los artistas que realizan drag queen.

“Me encanta (su sobrenombre Chocho queen). Me siento orgullosa, es un mes importante y me encantó verte personificando una drag queen”, señaló la exMiss Perú.

