¿Otra miss pinocha? Estefani Mauricci, la actual 'Miss Perú Mundo' estaría a punto de perder su cetro al no presentar su título de Bachiller en Administración de Empresas, requisito indispensable para su inscripción en el próximo certamen de belleza internacional 'Miss Mundo'.



A través de una carta notarial, enviada el 9 de julio pasado, la organización dirigida por Tito Paz solicitaba la entrega del título profesional que Estefani Mauricci había declarado que tenía en su ficha de ingreso para el certamen de 'Miss World Perú 2018', ya que es requisito indispensable para su inscripción en el 'Miss World'.

"Nos dirigimos a usted a fin de que nos haga llegar el documento que acredita que usted es Bachiller en Administración de Empresas, según lo declarado en su ficha de ingreso del certamen Miss World Perú 2018, recientemente realizado en el cual usted resultó ser ganadora", dice la primera parte del documento notarial.



"Este documento del título de Bachiller en Administración de Empresas, debió ser enviado a la Organización Miss World Inc., con sede en Londres, ya que es requisito indispensable, para su inscripción como candidata en el certamen Miss World para el cual fue elegida", agrega la carta a Estefani Mauricci.

Asimismo, a Estefani Mauricci le dieron un plazo de cinco días desde la fecha que le entregaron la carta para presentar el documento y enviarlo a la organización Miss World. Sin embargo, hasta el momento, la reina de belleza no ha entregado el documento y al parecer habría mentido en su hoja de vida, por lo que tendrá que devolver la corona y el título de Miss Perú.

MISS PINOCHA



Este caso hace recordar al de Rosa Elvira Cartagena, quien en 1999 se convirtió en la primera Miss Perú a la que le quitaron la corona tras el penoso incidente al mentir que había ganado un concurso de belleza y sorpresivamente le robaron la corona y las joyas a su regreso a Lima. Tras este episodio, la morocha quedó como una 'pinocha'.



"A mí el Miss Perú no me dio nada, me dio problemas… Hay gente que en vez de celebrar los triunfos de sus compatriotas le hacen 'roña'. Esto a uno le hace crecer, yo no perdí nada (con respecto a la corona del Miss Perú) gané mucho y lo mejor es saber levantarte", dijo Rosa Elvira Cartagena en una entrevista.