Elías Montalvo no fue parte del primer programa de Esto es Bacán, a pesar que era uno de los ‘fijos’ para aparecer en este reality de competencia de Willax. ¿Pero qué fue lo que sucedió? A través de un enlace en directo el propio tiktoker explicó el motivo de su ausencia.

TE VA A INTERESAR: ‘CHIBOLÍN’ PIDE DISCULPAS POR HUMILLAR A MAMÁ DE SEIS HIJOS

A través de un enlace desde México, Montalvo se comunicó con el programa y explicó que se encontraba en México y evidentemente no iba poder estar en este debut de Esto es Bacán.

“Un poco nervioso de ver a todos, se me pone la piel de gallina por estar ahí con ustedes. Por motivos de fuerza mayor no he podido acompañarlos”, manifestó.

Elías Montalvo explicó que ha puesto un café temático en México y ‘le está yendo muy bien’. Al ser consultado si estará en la próxima edición de Esto es Bacán, afirmó que ‘pronto’ lo haría.

TROME | Elías Montalvo no estuvo en Esto es Bacán (Willax)





TE VA A INTERESAR: