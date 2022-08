Las bromas entre Zumba y David la Pantera Zegarra en Esto es Bacán no tienen cuando acabar. Esta vez el pugilista le sacó su tradicional vincha al bailarín de axe, mostrando las entradas en su cabello y desatando las carcajadas de los competidores y el público asistente.

Todo ocurrió cuando Rossana Fernández Maldonado proponía un nuevo reto a Zumba. En ese momento apareció por detrás, ‘La Pantera’ y le sacó la vincha, dejando en evidencia su real look.

De inmediato Zumba se cubrió la cabeza, mientras un travieso Pantera se retiraba del lugar. Al respecto, los conductores le dijeron al bailarín que no tiene que ‘avergonzarse’ de ser calvito, mientras que Zumba pidió que retiren del programa al boxeador.

TROME | Pantera Zegarra muestra a Zumba sin su vincha (Esto es Bacán)

Recordemos que en pocas ocasiones se ha visto a Zumba sin su vincha y en los innumerables programas en los ha estado, siempre se ha mostrado con su tradicional accesorio.

PANTERA ZEGARRA NO SE LANZÓ DE RETO DE ALTURA

En tanto, Pantera Zegarra, capitán azul, pasó tremenda vergüenza luego de no poder lanzarse del reto de altura de 15 metros. Está muy alto (…) En el momento que he estado en el filo, me dio vueltas la cabeza ”, manifestó el excampeón latino de peso super wélter.









MÁS INFORMACIÓN: