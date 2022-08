ROCHE. Durante el tercer programa de Esto es bacán, Pantera Zegarra, capitán azul, pasó tremenda vergüenza luego de no poder lanzarse del reto de altura de 15 metros.

Al estar en lo alto, el competidor no pudo saltar y decidió bajarse, y abandonar el juego. “(¿Qué pasó Pantera?) Está muy alto (…) En el momento que he estado en el filo, me dio vueltas la cabeza ”, explicó el boxeador.

El reto de altura se grabó en las instalaciones del colegio en Pamer con alumnos como invitados.

Pantera Zegarra y Zumba pasan ‘roche’ tras no lanzarse en reto de altura: “Está muy alto, me mareé”

‘Zumba’ le vuelve a robar un beso a Rossana

Óscar Benites Porras, mejor conocido como ‘Zumba’, volvió a poner en aprietos a Rossana Fernández Maldonado al robarle un beso por segunda vez; sin embargo esta vez, la conductora lo cuadró.

“Esto me demuestra que no puedo confiar en ‘Zumba’. Oye cobarde baja acá, esto no se va a quedar así. Qué falta de respeto, yo soy una señora. Has traicionado mi confianza por segunda vez”, arremetió.

