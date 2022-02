MOMENTOS DE TENSIÓN. Durante la emisión de ‘Esto es Guerra 10 años’, Rafael Cardozo empujó a Fabio Agostini mientras emitía su voto para elegir el formato del programa. El brasileño apartó al español con fuerza y este último no dudó en pedir que lo suspendan.

El incidente se registró cuando Rafael tenía que elegir entre “Cobras vs. Leones o Guerreros vs. Combatientes”, mientras caminaba para emitir su voto quiso tomar el lugar de Fabio, por lo que lo empujó con un brazo sorprendiendo a todos en el set.

Fabio Agostini y Rafael Cardozo son dos de los competidores que sostienen una rivalidad. Tras su ingreso, el español retó al ‘Hombre increíble’ a una pelea de boxeo.

Fabio Agostini furioso pide que suspendan a Rafael Cardozo

Luego de ser empujado por Rafael Cardozo, Fabio Agostini pidió la palabra y calificó de agresión lo sucedido. “Le he podido arrancar la cabeza y no lo he hecho. Esto es una agresión , vengo en paz y amor, vengo a competir y aquí me acaba de empujar en frente de todo el mundo y en vez de echarlo todos se ríen”, agregó.

Por ello, el modelo pidió que lo suspendan de EEG. “¿El programa aquí es de Rafael Cardozo? ¿Qué pasa? No lo entiendo, está aquí empujándome, ayer echaron a Facundo por mucho menos ¿qué pasa aquí?”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Yaco parchó EN VIVO a Anthony Aranda por ‘indirecta’ al Gato Cuba: “Eso solo le compete a esas personas”

Jossmery Toledo se puso nerviosa con mirada de Anthony: “Parece que te va a comer” ¡Cuidado, Melissa!

¡Impresionante! Esto es Guerra estrena nuevo estudio por su décimo aniversario | VIDEO