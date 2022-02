¡SE PASÓ! Guty Carrera regresó a ‘Esto es Guerra’ y ya está dando de qué hablar. Brenda Zambrano, la actual pareja del ‘Potro’, no dudó en sacar su metralleta y disparar sin previo aviso contra Melissa Loza.

En Twitter, la mexicana resaltó la edad de la modelo y le pidió que supere a Guty Carrera. “Lo que se entera uno, la viejita ex de mi novio bien ubicada me tiene, supéralo señora, póngase a cuidar a sus hijas en lugar de andar pendiente de la vida de los demás”, manifestó.

Asimismo, lanzó otro dardo a la modelo y cuestionó su regreso a Esto es Guerra. “Anda haciendo el ridículo, jubílese”, dijo.

En el 2014, Melissa Loza y Guty Carrera terminaron con su relación, luego que ella encontrara mensajes del hijo de Edith Tapia con otras mujeres. Sin embargo, en televisión nacional Guty dijo que no había sido infiel. “Yo no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel”, fue su recordada frase.

Novia de Guty Carrera dispara contra Melissa Loza

Samu Suárez sobre novia de Guty Paredes: “Ya arma show”

En Instarándula, Samuel Suárez compartió el tuit de Brenda Zambrano y afirmó que la nueva temporada del reality estaría cargada de sorpresas. “Me encanta Brenda Zambrano, desde México ya arma el show. Esta temporada habrá bastante morbo, ahora capaz chapa su pasaje y se viene”, enfatizó.

