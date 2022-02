¡UY! En la nueva emisión de ‘Esto es Guerra 10 años’, Rafael Cardozo y ‘Cachaza’, quienes se comprometieron en matrimonio este año, se enfrentaron en vivo por la decisión que tomó el ‘Hombre increíble’.

Todo sucedió porque Rafael Cardozo eligió un programa de ‘Guerreros vs. Combatientes” en lugar de “Leones vs. Cobras”, este último es el primer formato de ‘Esto es Guerra’, al parecer esa decisión no le agradó nada a Carol Reali.

Según el guerrero, la esencia del programa se perdió, esto debido al ingreso de nuevas figuras, por lo que la única opción para él es enfrentar continuar con el formato que implementaron en los últimos años.

Rafael Cardozo se enfrenta a Carol Reali: “¿Por qué me haces muecas?”

Mientras daba sus descargos, Rafael Cardozo se refirió a las “muecas” que le habría estado haciendo ‘Cachaza’ y le cuestionó si no estaba de acuerdo con ella. “¿Por qué me haces muecas todo el tiempo? ¿Tienes algún problema con mi decisión? Quiero saber por qué me estás haciendo muecas”, indicó.

Ante ello, Carol respondió tajante y le dijo que ella tiene una opinión y él otra. “Yo nunca me fui de ‘Esto es Guerra’, yo soy cobra y nadie me va cambiar eso”, manifestó.

Rafael continuó y le pidió “a la futura Sra. Cardozo” que no le haga muecas y que respete su decisión. “Te amo con todo mi corazón y pronto nos vamos a casar, pero siempre seré Carol Reali”, dijo de manera contundente la brasileña.

