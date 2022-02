RESPALDO ABSOLUTO. Patricio Parodi volvió a Esto es Guerra y se refirió a la situación de Luciana Fuster, quien en la víspera lloró y pidió parar con los ataques en su contra debido a que no podía transitar sin ser víctima de insultos.

El ‘Pato’ dijo que estaba enamorado y que, dentro de todo lo malo, también cree que le han pasado cosas buenas a Luciana Fuster, quien sería actualmente su pareja, y recalcó que mira las cosas con la frente en alto.

“Estoy tranquilo, feliz, enamorado, viviendo mi vida (…) Siento a que Lu también le están pasando muchas cosas buenas, dentro de los malos momentos que uno puede tener. Siempre mirar adelante, con la cabeza y la frente en alto”, manifestó.

Patricio pide parar ataques contra Luciana Fuster: “Me afecta que la persona que quiero este mal”

Para el chico reality, a pesar de ser personajes públicos tiene que haber un alto por lo que pidió a las autoridades poner un límite, ya que no se puede vulnerar la privacidad de cada persona.

Patricio Parodi ingresa a EEG https://www.americatv.com.pe/

“De hecho, me afecta, me afecta saber que la persona que quiero está mal, pero es algo que ha pasado mucho tiempo y no es primera vez (…) tiene que haber un límite, y quien tiene que poner un límite es un ente”, enfatizó.

Asimismo, expresó su respaldo absoluto a la modelo. “Como dije, mirar hacia adelante ignorar las críticas y las cosas negativas de la vida porque ella sabe que está actuando bien, la gente que la conoce que es cercana a ella sabe que no le hace daño a nadie”, agregó.

Luciana Fuster se mostró visiblemente afecta y se retiró de set de ‘Esto es Guerra’, al parecer derramó algunas lágrimas.

