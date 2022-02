¿LA SUERTE ESTÁ ECHADA? ‘Esto es Guerra’ regresaría más pronto de lo que se esperaba. En la última semana, la misma Johanna San Miguel anunció que el reality de competencia volvería “en pocos días”.

Precisamente, este lunes, Samuel Suárez de Instarándula, reveló la posible fecha del regreso de los guerreros.

“Y según tengo entendido este lunes 14 regresaría la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’, toda la inversión para el retorno de Habacilar no habría llegado ni al mes”, escribió en Instagram.

Johanna San Miguel dio algunos detalles de la nueva temporada de "Esto es Guerra". (Foto: Instagram)

‘Esto es Guerra’ vuelve, pero ¿qué pasará con ‘Esto es Habacilar’?

Todo parece indicar que el inminente retorno de ‘Esto es Guerra’ significaría la cancelación de ‘Esto es Habacilar’, ya que el programa de concurso no ha logrado el rating esperado.

“Atención, en pocos días, regresa Esto es Guerra por América Televisión y el casting va a ser a nivel nacional costa, sierra y selva”, dijo textualmente Johanna San Miguel. Ante ello, su compañero cuestionó: “¿No podemos extender un poco Esto es Habacilar?”, recibiendo como respuesta una negativa entre risas.

El mismo Samu Suárez precisó que en América Televisión no estarían muy contentos por los puntos de ‘Esto es Habacilar’. “El tema es así: si ‘Esto es Guerra’ me daba 16, 17 puntos en su día malo, yo invierto y apuesto por algo que me tiene que dar más, pero si me da menos, me lo saco rapidísimo y regreso a lo que me da éxito, no porque sea malo, sino porque no cubre las expectativas”, enfatizó.