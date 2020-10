Los integrantes de ‘Esto es guerra’, Alejandra Baigorria y Said Palao salieron al frente para decir todo lo que realmente piensan sobre el combatiente Rafael Cardozo, luego que este los criticara duramente en un video difundido por el reality.

Ante las cámaras de ‘Estás en todas’ Said Palao dio con palo al guerrero brasileño: “Se cambia tanto de camiseta que no sé ni siquiera quién es. No es referente de nada”, dijo.

A la pregunta si prefiere que juegue para su equipo respondió: “Para mí es insignificante si lo tengo en mi equipo o no... Él puede estar allí y cumplir su función como competidor, que es malo, pero que se quiera meter a tomar decisiones cuando el equipo no es de él. Eso me molesta”.

“Yo regresaría a ser combatiente si Rafael Cardozo se va. ¿Si Alejandra Baigorria regresaría? Ella tendría que decir su condición, yo no la sé”, agregó el competidor.

Pero Alejandra Baigorria no se quedó atrás y también le dijo todas sus verdades al guerrero. “Rafael es un doble cara. Es una persona que mira su beneficio… No tiene la camiseta de los combatientes puesta. Él siempre está donde le conviene y la gente lo sabe. Eso molesta”, señaló.

“Rafael no nos quieren en su equipo, es decir que se adueñó del equipo. Yo tampoco quiero estar donde está Rafael”, añadió fastidiada.

Rafael Cardozo critica a Said y a Alejandra

Estas declaraciones se dieron, luego de que Rafael criticara duramente a Said Palao por estar en el equipo de los guerreros. “Yo no te quería en el equipo. Decepcionaste a los fans de los combatientes pero qué preferiste tú, ir debajo de la falda de tu enamorada”, dijo Cardozo.

Pero eso no fue todo. Cardozo también fue a la carga de Alejandra Baigorria, a quien calificó como la peor competidora.