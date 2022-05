Durante ‘Esto es Guerra’, Anthony Aranda le dijo a Rafael Cardozo que él se había quedado en el programa gracias a su voto, el último viernes, todo esto mientras los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ discutían por un incidente durante el circuito que se desarrolló ayer.

Todo empezó cuando el capitán de los ‘combatientes’ le dijo al ‘Activador’ de Melissa Paredes que para ganarle a Gino Aseretto tenía que haber llegado “un día antes”, ante ello el bailarín no se quedó callado.

“Rafa acuérdate que te quedaste en el programa porque voté por ti, así que has podido estar viéndolo desde tu casa, así que no seas malagradecido, no seas malagradecido” , dijo levantando la voz al final.

No obstante, Rafael Cardozo ni se inmutó por lo dicho por Aranda y no le contestó , pasando a hablar con Ducelia Echevarría.

Rafael discute con Anthony Aranda en EEG.

Melissa Paredes le pidió a Johanna San Miguel que “trate bien” a su ‘Activador’

La exconductora no dudó en pedirle a Johanna San Miguel que trate bien a su pareja Anthony Aranda, luego que la conductora de EEG le dijera que no debería vestir la camiseta de los ‘guerreros’.

“Johanna, trátamelo bien al bebé. Tú sabes que yo te quiero mucho, pero no lo ataques. Pobre, atacado el bebé”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Alessia Rovegno queda en SHOCK frente a doble de Hugo García: “Había escuchado de ti”

Vania y sus comentarios homofóbicos durante pelea con Mario: “No me gusta que me pares con cab...”

Sully Sáenz y Renzo Costa, la historia del matrimonio que no triunfó: “Él quería fiesta y ella estar en casa”