Alejandra Baigorria retornó a ‘Esto es Guerra’ y lo hizo a lo grande, pues muchos pensaron que la rubia no iba más en el reality, pero ella indicó que fue una decisión que tomó a último momento. Este retorno también marcó su reencuentro con Jazmín Pinedo luego del enfrentamiento que ambas tuvieron en pleno programa en vivo en la edición de ‘Espectáculos’ de Latina del 2018.

Durante su ingreso al set de ‘Esto es Guerra’, el tribunal y el mismo Gian Piero Díaz la anunciaron como ‘soltera y sin compromiso’, pero al momento de ser interrogada por Jazmín Pinedo, Alejandra Baigorria no quiso aclarar el tema y hasta se enredó con sus palabras.

“La verdad, creo que yo como muchos de aquí hemos tomado la decisión de no exponer ni hablar de nuestra vida privada, en este caso prefiero tomarlo así, pero yo creo que las cosas y el tiempo las cosas se irán dando cuenta, pero por ahora prefiero no entrar en detalles”, sostuvo Alejandra Baigorria.

En otro momento, aseguró sentirse muy nerviosa “como si fuera la primera vez”. “No pensaba en regresar, el productor sabe que cuando el corazón manda, manda. Además, me quedé picona con la última final, así que vengo con todo”.

Alejandra Baigorria anunció que se encuentra soltera y sin compromiso

BAILÓ ‘TUSA’

Según Jazmín Pinedo, Alejandra Baigorria pidió que durante su presentación se ponga la canción ‘Tusa’, mientras que Gian Piero Díaz no dudó en vacilarla que “me han contado que te has vuelto alérgica al chocolate”, mientras que Paloma Fiuza sostuvo que “no come chocolate porque está a dieta”.

Alejandra Baigorria regresó a Esto es Guerra - Trome

AMPAY ESCANDALOSO DE LA PAREJA DE ALEJANDRA BAIGORRIA

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo González reveló imagenes comprometedoras de Arturo Caballero, el actual novio de Alejandra Baigorria, en las aparece en situaciones comprometedoras con otra mujer que no es la ‘Rubia de Gamarra’.

“Amiga date cuenta”, es el mensaje que acompaña a una foto en la que aparece Arturo Caballero tocándole el trasero a una jovencita de cabello oscuro que no es Alejandra Baigorria.

“Que pena que te vendas como lo que no eres y le veas la cara a Alejandra”, es parte del mensaje que Peluchín le envió a Arturo Caballero a través de Instagram.