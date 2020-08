Alejandra Baigorria celebró los once años de su negocio de venta de ropa, sin embargo no siempre todo fue color de rosas para la combatiente de Esto es Guerra. ‘La Barbie de Gamarra’ reveló que su negocio estuvo a punto de quebrar, pero nunca bajó las brazos y así pudo sacar adelante su empresa.

“He perdido, he estado a punto de irme a la quiebra, luego he ganado, hay altos y bajos; pero el tip es no rendirse, no bajar los brazos, nunca dejar de soñar, de reinventarse”, manifestó en una entrevista para América Espectáculos.

Alejandra Baigorria contó que el secreto para no caer y salir adelante es conocer todos los procesos del negocio. “Uno debe conocer el negocio desde cortar los hilos, atender, vender hasta todo, después uno puede delegar. Uno debe empezar desde abajo”, manifestó.

La integrante de los combatientes de Esto es Guerra afirmó que cuando uno ayuda a los demás, sin envidia, a uno le va mejor. “Creo que son cosas que yo he ido aprendiendo en el camino y por eso me ha ido bien”, opinó.

REGALARON TULIPANES A ALEJANDRA BAIGORRIA

Alejandra Baigorria recibió como obsequio un ramo de tulipanes rosados de parte de una de sus seguidoras. “Hay gente que era mi seguidora y ahora se ha vuelto amiga. Hay gente que te tiene cariño hace mucho tiempo”, expresó.

Y como todo no puede ser trabajo en esta vida, Alejandra Baigorria participó junto a Said Palao en un divertido TikTok que arrancó más de una carcajada entre los seguidores de Esto es Guerra.

