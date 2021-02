Alejandra Baigorria reveló que está conviviendo con Said Palao , a raíz del inicio de la segunda cuarentena y contó que se dividen los quehaceres del hogar.

“Estamos pasando la cuarentena juntos. Nos turnamos, un día cocina él y otro día yo. Ahora estamos haciendo dieta y empezando a entrenar porque la verdad nos hemos tirado dos meses al abandono, comiendo pizza, hamburguesa, sin entrenar y me está pasando un poco la factura. Pasar la cuarentena juntos es convivir y eso es difícil, porque quizá uno es más desordenado que el otro, pero nos llevamos tan bien que no peleamos por nada”, manifestó Baigorria en ‘América espectáculos’.

Asimismo, dijo que el ‘guerrero’ es muy amoroso y afectuoso, a diferencia de ella.

“Aunque no crean, soy bastante fría, a veces me gusta estar sola o no tan pegada (a su pareja) en la cama, pero a él sí le gusta estar abrazado. Él me dice que soy una ermitaña y yo le digo que sí. Tipo así es una de nuestras peleítas, pero de broma”, expresó la rubia y añadió que el modelo se ha vuelto un hombre detallista.

“No es que no sea detallista, sino que no encontró a la mujer que lo vuelva así”, precisó.

Cabe mencionar que el 19 de enero Said le pidió formalmente a Baigorria que sea su enamorada.

