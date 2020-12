Angie Arizaga sorprendió a sus seguidores al revelar que no ha descartado en convertirse en mamá el próximo año. Fue en una entrevista para América Espectáculos, que la popular ‘Negrita’ dejó esta revelacón.

“Yo antes decía que tal vez estaba proyectada para una familia en algunos años. Pero tal vez quien sabe de repente el próximo se da la oportunidad o no. Anteriormente no lo tenía en mente, hoy sí lo tengo en mente”, manifestó la popular integrante de los Guerreros.

Arizaga brinda estas declaraciones, cuando hace solo unas semanas reconoció que estaba saliendo con el hermano de Gino Assereto, el músico Jota Benz.

En tanto, la propia Angie tampoco no descartó dejar Esto es Guerra la próxima temporada. La modelo manifestó que no ha tomado una decisión sobre si permanece o no en el popular reality.

LOS PROBLEMAS FÍSICOS DE ANGIE ARIZAGA

Angie Arizaga afirmó que aún tiene un problema en la lumbar y dos hernias, causando incertidumbre entre sus seguidores.

TROME | Angie Arizaga no descarta convertirse en mamá el próximo 2021 (América Espectáculos)

