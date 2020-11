Angie Arizaga lució muy afectada debido a que aún no puede competir en los desafíos de Esto es Guerra al 100 % de sus capacidades, debido a un dolor lumbar que la viene aquejando. “Me frustra tanto que hasta de impotencia me pongo así”, manifestó frustrada la integrante del equipo de los Guerreros.

Todo ocurrió al momento que Angie debía competir con Rosángela Espinoza, la popular ‘negrita’ tomó la palabra para explicar que no se encontraba lista para dar todo de si físicamente.

“Para mí es frustrante competir mal de la lumbar, cuando me esfuerzo tengo esos temas ... Me da impotencia no poder competir a mi 100 %. Por eso uso la faja. En la competencia anterior al correr tan fuerte por la adrenalina, ha hecho que empiece a cojear un poco, entonces si me esfuerzo aquí en lo saltos y caídas, no voy a tener espalda para llegar a la semifinal”, expresó.

Visiblemente afectada, Arizaga afirmó que tiene que usar una faja debido a la lesión lumbar que la aqueja. “No sé cómo hacer con esto. Puedo hacerlo, pero a mi ritmo, no puedo hacerlo rápido me va a ganar Rosángela”, manifestó.

TRAS ANUNCIO DE ANGIE ARIZAGA, ROSÁNGELA NO QUISO ARROJA EL DADO

Pese a que el anunciador dio como ganadora de la competencia a Rosángela, ‘la chica selfie’ no quiso arrojar el dado de los puntos, porque ‘no quería ganar de esa manera’. Sin perder tiempo Pancho Rodríguez no desaprovechó la ocasión y arrojó el dado para el equipo de los combatientes.

Angie Arizaga no pudo participar en competencia por lesión. (Esto es Guerra /América)

TAMBIÉN LEE:

Eleazar Gómez y su historial de violencia con sus parejas Danna Paola, Vanessa López y Stephanie Valenzuela

Callao: Sicarios asesinan de dos balazos a primo de futbolista Paolo de la Haza

Eleazar Gómez: recordemos la vez que maltrató y humilló a su entonces pareja Danna Paola