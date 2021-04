ESCONDIDOS. La mayoría de integrantes del reality Esto es Guerra se dieron cita el pasado viernes 23 de abril para celebrar el cumpleaños de Yahaira Plasencia, pese a que este tipo de reuniones está prohibida por la pandemia del Coronavirus. La fiesta clandestina fue intervenida por agentes del orden.

En los videos que fueron proporcionados por los efectivos a este diario se logra ver que los otros invitados de Yahaira Plasencia, al igual que ella, optaron por esconderse en las habitaciones de la casa para evitar ser detenidos.

Fuentes policiales señalan que a parte de Pancho Rodríguez también se encontraba Facundo González y Ximena Dávila, ambos habrían optado por subir hasta el techo de la casa y esperar que los efectivos partieran con los otros invitados.

Al respecto, Yahaira Plasencia pidió disculpas por realizar esta reunión que podría terminar con casos positivos de Coronavirus. Recordemos que la única manera de frenar los contagios es manteniendo la distancia.

Trome - Así fue la fiesta covid de Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez

Yahaira Plasencia protagonizó el que puede ser el episodio más vergonzoso de su carrera luego de que se escondiera en una maletera para evitar ser intervenida por la Policía por armar una fiesta por su cumpleaños en una casa de Cieneguilla. Al respecto, la salsera envió un comunicado en el que pide perdón por su accionar.

Al respecto, Yahaira Plasencia indicó que su reacción se debe al nerviosismo que la embargó en ese momento y que la llevó a esconderse para no ser descubierta por la Policía que ya había ingresado a la vivienda para poner punto final a la reunión.

A través de un comunicado, Yahaira Plasencia pidió perdón e indicó que no entrará en más detalles sobre lo que sucedió la noche del viernes en Cieneguilla, donde armó la fiesta de su cumpleaños.

COMUNICADO DE YAHAIRA PLASENCIA

“Los detalles de esta intervención y de como se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo-que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes-, prefiero reservarlos por el momento; sólo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y era y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto, no la comparta”, se lee en el comunicado de Yahaira Plasencia.

POSIBLE SEPARACIÓN DE ESTO ES GUERRA

Tras conocerse de la celebración a lo grande de Yahaira Plasencia, la productora de Esto es Guerra tomaría la decisión de separarla del reality por faltar a las normas establecidas a cada uno de los integrantes del programa y por el cual hicieron un juramento en vivo. Recordemos que aquellos que violaron el reglamento fueron separados como Luana Barrón, Mario Irivarren, Diego Zúrek, Macarena Vélez, entre otros.

Es por ello que la intérprete de ‘Y le dije no’ no sería la excepción, pues este tipo de celebraciones también están prohibidas debido a la emergencia sanitaria que se vive en nuestro país debido a la pandemia del COVID-19 en Perú.

TE PUEDE INTERESAR: