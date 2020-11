El equipo de los combatientes ganó la esperada semifinal de Esto es Guerra, gracias a un decisivo punto obtenido por Austin Palao sobre su hermano Said en el circuito final.

Un extenuado Austin celebró con sus compañeros del equipo de Combate esta sufrida victoria en la difícil competencia.

Un emocionado Gian Piero Díaz felicitó a cada uno de los integrantes de los Combatientes, con el tema We are The Champions de Queen, como música de fondo.

Cada uno de ellos se llevó una medalla, 100 puntos de cara a la gran final de esta temporada de Esto es Guerra que se llevará a cabo en tres semanas y un hermoso plato recordatorio.

JAZMÍN TAMBIÉN FELICITÓ A LOS COMBATIENTES

La conductora Jazmín Pinedo también felicitó a los Combatientes por su victoria. “Aplaudimos el esfuerzo de cada uno de ustedes y ahora a disfrutarlo”, dijo la popular ‘chinita’.

Los Combatientes ganaron la semifinal de Esto es Guerra. (América)





TAMBIÉN LEE:

Miraflores: Delincuentes roban equipos audiovisuales a productora

Stephanie Valenzuela reaparece en programa ‘Hoy’ de México tras agresión de Eleazar Gómez y pide ayuda psicológica

“Si ofendimos a cualquier mujer, que nos disculpe”: Wisin arrepentido por las letras de sus canciones