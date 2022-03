¿QUÉ FUE? Ducelia Echevarría fue suspendida de ‘Esto es Guerra’ de manera indefinida, la drástica sanción sorprendió a la chica reality y a algunos de sus compañeros, como Michelle Soifer.

“Usted el día de hoy queda suspendida del programa, hasta nuevo aviso”, indicó la voz del Tribunal.

Ante ello, Ducelia Echevarría se acercó a uno de los micrófonos y pidió una explicación del por qué estaba siendo castigada. “Quiero saber qué pasó ¿Por qué quedo suspendida del programa? Explíqueme por qué, no entiendo qué hice mal”, expresó.

Ducelia Echevarría fue suspendida de EEG “hasta nuevo aviso”

‘Esto es Guerra’: ¿'guerreros’ pidieron suspensión de Ducelia Echevarría?

La suspensión de Ducelia Echevarría no fue aclarada por el Tribunal; sin embargo, se dejó entrever que fueron los ‘guerreros’ quienes habrían presentado una queja por el desempeño de la modelo.

“Hable con su equipo. Ahora mismo su equipo le va explicar el por qué. Su equipo piensa exactamente lo mismo que yo”, indicó la voz en off.

La chica reality miró a Patricio Parodi, capitán de los ‘guerreros’, y le pidió que le dé una explicación. No obstante, la misma Ducelia Echevarría dijo: “Me está mirando y me hace esto (un gesto con las manos) no sé el motivo”, manifestó.

