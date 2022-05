Ducelia Echevarria lloró EN VIVO durante la emisión de Esto es Guerra, debido a las acusaciones de hacer trampa del integrante de Combate, el brasileño Rafael Cardozo. “Me indigna que me dejen mal cuando no es así”, manifestó la conocida chica reality.

TE VA A INTERESAR: MARIELLA ZANETTII SOBRE VESTIDO DE MAGALY: NO NOS CAE BIEN COMO SER HUMANO, PERO LE QUEDÓ REGIO

En un tenso momento, se pudo ver las lágrimas de Ducelia mientras uno de los integrantes del equipo de producción respondía por las acusaciones de Rafael Cardozo.

Todo ocurrió a raíz de las supuestas pruebas que Cardozo presentó en sus redes sociales, sobre las supuestas trampas cometidas por Echevarria.

“Lo que pasa es que a mí, me indigna que me traten mal cuando no es así”, manifestó la conocida chica reality.

FABIO AGOSTINI SE SUMA A LAS CRÍTICAS DE RAFAEL CARDOZO

Pese a ser del mismo equipo, Fabio Agostini también se sumó a las críticas contra Ducelia, afirmando que ‘Pinocho se queda chica a su lado’.

Finalmente uno de los integrantes de producción manifestó que ‘hubo un error de producción, pero que favoreció tanto a los guerreros como a los combatientes’, en respuesta al reclamo de Rafael Cardozo.

MÁS INFORMACIÓN: