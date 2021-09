Luego que México registró un terremoto de magnitud 7,1 en la noche del martes 7 de setiembre, este medio se comunicó con la modelo Ducelia Echevarría, la única integrante de “Esto es guerra” que vivió este fuerte movimiento telúrico en el país azteca.

Según contó la modelo, todos los integrantes de “Esto es guerra” se regresaron a Perú tras perder contra el equipo de “Guerreros México” de Televisa. Ella decidió quedarse un día más porque no tuvo la oportunidad de visitar la Basílica de Guadalupe, pero no contó con vivir el más grande susto de su vida y sola.

“Yo solo quería cumplir mi gran sueño de visitar la Basílica de Guadalupe. Todo el grupo (sus compañeros de ‘Esto es guerra’) fue el día sábado (4 de setiembre) y yo no pude ir, apenas terminó la competencia en ‘Guerreros México’, ellos se regresaron a Perú y yo me quedé para visitar la iglesia con permiso del productor. Ya luego me regresaba a Perú para seguir con ‘Esto es guerra’”, explicó Ducelia en comunicación con este medio.

Ducelia Echevarría vivió terremoto en México. (Foto: @duceliaechevarria).

La integrante de “Esto es guerra” contó el episodio de terror que vivió en medio del fuerte sismo de México y sin sus compañeros de reality.

“Yo justo estaba regresando al hotel, subo a mi habitación (en un cuarto piso) y es donde empieza el terremoto. Me asusté horrible porque ni siquiera me permitía evacuar”, relató.

“Logré salir del hotel y ya estando afuera, todos se quedaron media hora por miedo a las réplicas. Todo fue súper fuerte, nunca había vivido un movimiento sísmico de tal magnitud”, agregó.

Echevarría señaló que también sintió las réplicas y tuvo que evacuar en más de una ocasión: “Subí a mi habitación, pero hubo réplicas y de nuevo tuve que bajar para tomar las medidas necesarias porque me encontraba en un cuarto piso”.

Finalmente, Ducelia Echevarría contó que se comunicó con sus familiares y con su pequeña hija para reportar su situación y poder tranquilizarlos.

“Apenas pude me comuniqué con mi hija. Todos mi familiares se preocuparon por mí y ese miedo también lo sintió ella (su hija). Yo estaba acá sola y en el momento sentí mucho miedo”, señaló.

“Todo fue de terror porque obviamente estás fuera de tu país y no estaba con mi pequeña”, concluyó.

Tras esta comunicación, Ducelia Echevarría dijo que ya estaba regresando a Perú para sumarse a la competencia de “Esto es guerra” y reunirse con sus familiares.





