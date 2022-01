QUÉ FUERTE. Elías Montalvo decidió cerrar una etapa en el reality juvenil Esto es Guerra, pero por la puerta falsa. El popular Samuel Suárez de Instarándula contó que el chico reality hizo un en vivo en su Instagram y sorteó sus camisetas de EEG.

Tras las especulaciones de un breve romance con el productor del reality Peter Fajardo, Elías Montalvo decidió arremeter contra el exitoso programa de América Televisión y por ello también decidió sentarse EN VIVO en ‘Amor y Fuego’ para contarlo todo.

“Samu, entra al live de Elías. Está sorteando las camisetas de Esto es Guerra porque dice que nunca más las usará”, escribió una usuaria a Instarándula. Tras ello, Samu se burló y señaló que según sus fuentes, Montalvo le dijo adiós definitivo al reality.

“Aunque me dicen que por ahí ya descarta por completo su regreso a EEG. Qué raro, si era el consentido del show”, dijo entre risas.

ELÍAS MONTALVO CRITICA A ROSÁNGELA ESPINOZA

En otro momento de su en vivo en Instagram, Elías Montalvo se refirió por primera vez a Rosángela Espinoza y el fin de su amistad con ella tras dejarla fuera de la competencia de Esto es Guerra.

“De ahí me pareció super inmaduro por parte de la chica a la que eliminaron porque empezó a decir cosas, la mamá me juzgó de ladrón que por suerte lo borró rápido porque sino yo iba a actuar de otra manera. No puede ir por la vida juzgando a alguien y diciendo cosas así por así, entonces me parece estúpido e inmaduro que me bloqueen y me dejen de seguir por un voto”, sentenció.