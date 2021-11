Luego que Rodrigo González ‘Peluchín’ reveló en “Amor y Fuego” que Gian Piero Díaz dejaría “Esto es guerra”, el conductor no se presentó en la reciente edición del reality juvenil.

Ante la ausencia de Gian Piero, la producción del reality invitó al actor Erick Elera, quien llegó al set de América TV con mucho entusiasmo.

“Estuve acá en Pachacamac para grabar la serie ‘De vuelta al barrio’ y me quedé para acompañar a mi esposa (Allison Pastor) por su cumpleaños y me dijeron ‘oe no quieres entrar a conducir’ y yo dije que sí”, comentó Elera al ser presentado como conductor del reality por un día.

Gian Piero Díaz renunciaría a “Esto es guerra”, según Rodrigo González

Según el popular ‘Peluchín’, el conductor Gian Piero Díaz se alejaría de América Televisión porque le llegó una nueva oportunidad a otro canal de televisión.

“Falta muy poco, pero muy poco. No es guerrero, no es productor, al parecer el ‘Pipi’ (Gian Piero Díaz) los mandará a la ‘shushu’. Gian Piero Díaz dejaría Pachacamac, dejaría EEG para pasar a otro canal de televisión”, indicó en “Amor y Fuego”.

