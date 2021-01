Peter Fajardo dio algunos detalles sobre el regreso de Esto es Guerra. Este lunes se estrena la temporada 2021 con ‘nuevas caras y talentos’, ya que son seis o siete los concursantes que no volverán al programa de competencia.

Preciso que los que aparecen en la promoción del programa, no necesariamente volverán al set de televisión, pues sus imágenes fueron grabadas en diciembre del 2020 cuando aún tenían contrato con ProTV, productora de reality.

NUEVAS CARAS

“No he llamado a nadie, lo haré hasta el domingo por la noche para que se hagan la prueba molecular. Bueno, contarles que el hecho de que varios chicos realitys hayan decidido tomar nuevos rumbos, me está dando la oportunidad de tener cupos, por consiguiente, traer a gente nueva, apostar por nuevas caras y talentos”, precisó Fajardo, quien anunció que desde el inicio del programa se presentará una bomba que dejará emocionado a los televidentes, sin embargo, no quiso desmentir que sí podría presentar a cuatro conductores.

JUEGOS DE VERANO

También adelantó que apostará por juegos de verano, y es que la idea era darle un cambio a esta nueva temporada, alejándose un poco del set de televisión.

EL REGRESO DE KINA MALPARTIDA

La presencia de Kina Malpartida en el programa sigue siendo una incógnita. Pero sin lugar a dudas, dijo que sería bastante interesante verla a ella reaparecer y tener un duelo con Ducelia Echevarría.

JALES BOMBA

Peter Fajardo indicó que, este 2021, empezará a presentar bombas desde el minuto cero. Desde que empiece la nueva temporada presentará a un rostro que impactará a todos.

4 CONDUCTORES

Todo parece indicar que Esto es Guerra sí podría presentar a cuatro conductores para la temporada 2021. El productor dio pistas sobre la posibilidad de tener a 4 personas al frente del reality.