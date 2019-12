El último miércoles por la noche, el español Fabio Agostini organizó una cena junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi, Hugo García, Austin y Said Palao. Sin embargo, dijo que no invitó a Ignacio Baladán porque es ‘doble cara’.

“La cena la organicé yo, pero a Baladán no lo invité y no tiene nada que ver con el tema de Luciana (Fuster). Me llevo bien con él y no tengo problemas con nadie, pero a gente doble cara e interesada no la quiero cerca de mí, así que todos estuvieron invitados menos él”, expresó el exchico reality.

Y es que en la última columna de Meche Barrios se especuló sobre una posible ‘ley del hielo’ a Nachito en Esto Es Guerra por querer conquistar a Luciana Fuster, ex de Austin Palao, mejor amigo de Fabio Agostini.