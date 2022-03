Anthony Aranda recibió su primer duro comentario en Esto es Guerra luego que Fabio Agostini le advirtiera que no es Spider-man, pese a que se trepa por ‘la Paredes’. Tras esta fuerte indirecta, el polémico ‘galáctico’ señaló que no existe ningún problema con ‘El Activador’ ni con la modelo.

“Se las da de Spider-man últimamente y yo solo he dicho que el único Spider-man que hay es Facundo González. ¿Cómo le va a quitar el nombre? Ese apodo solo lo tiene él, nada más, por eso dije que yo que se trepe por la paredes no lo hace un spider-man ”, argumentó ante las cámaras de América Espectáculos.

Fabio Agostini quedó sorprendido luego que el reportero le dijera que el bailarín se encuentra lesionado. Pese a su enfrentamiento, el exótico modelo le deseó lo mejor en su recuperación.

“Ni siquiera ha venido al programa, no sé qué ha pasado. Ah, se ha lesionado, mira, espero que no sea grave, que se recupere pronto y que esté otra vez aquí con nosotros”, dijo.

En otro momento, la expareja de Paula Manzanal le recomendó a Melissa Paredes que se ría de su indirecta y que lo tome como lo que es, una broma.

“¿Por qué le va a incomodar,? si yo fuese ella, me mataría de risa, si fuese ella, no creo que se haya enfadado, es más, le mando un besito”, señaló.

Fabio Agostini habla de Anthony Aranda https://www.americatv.com.pe/noticias/

FABIO NO VE COMPETENCIA EN ANTHONY

Según Fabio Agostini, Anthony Aranda no es competencia para él en Esto es Guerra, pues no tienen el mismo peso ni talla.

“El pibe compite bien, es la mitad que yo de cuerpo, me entiendes, entonces si me pones una cuyera, él me va a ganar. No pesa nada al lado mío, pero si me pones como un tío grande como Jota, es el peso y la altura”, resaltó.