ASU. Durante la emisión de ‘Esto es Guerra’, Fabio Agostini arremetió contra Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes, luego que venciera a Facundo González, por un reclamo que realizaron los ‘combatientes’.

El ‘Galáctico’ sorprendió a todos en el set al pedir la palabra luego que el ‘Activador’ lograra el punto para su equipo.

“Para el activador, que todavía nadie le ha dicho nada, no te crezcas mucho. Me han dicho que te la vas dando de Spider Man por la vida. Spider Man solo han uno es este señor que está aquí se llama Facundo. Que te trepes por las ‘paredes’ no te hace un Spider Man” , dijo despertando la risa de sus compañeros.

Anthony Aranda en ‘Esto es Guerra’: ¿No pasan al ‘Gatito Activador’?

El ‘Activador’ de Melissa Paredes fue presentado como uno de los jales de ‘Esto es Guerra 10 años’. No obstante, al parecer, las figuras del programa no desean formar una amistad con el nuevo ‘guerrero’.

Recientemente, Fabio Agostini celebró su cumpleaños e invitó a todos sus compañeros del reality, pero Anthony Aranda no estuvo presente, esto provocó las burlas de Magaly Medina.

“Como se cree el más churro entre los churros y se alucina yo no sé qué porque a nadie le ha ganado aún, entonces lo chotean de todo (...) El primer día de la foto de grupo lo chotean, cumpleaños de alguien, celebran todos, lo chotean, hasta el de la voz en off fue, pero a él no lo invitan”, expresó.

