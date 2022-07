Luego de terminar su relación con Alexa Morisawa, el integrante de ‘Esto es guerra’, Facundo González, aseguró que no llegó a enamorarse de ella como lo hizo de su expareja, la influencer brasileña Paloma Fiuza.

Así lo señaló en el programa sabatino ‘Estás en todas’ donde participó en el Chocahuarique juno a Choca Mandros, allí se animó a revelar las razones del fin de su corta relación con la estudiante de Negocios Internacionales.

“Yo me enamoré solamente de Paloma con Alexa, nos estábamos conociendo, para decir ‘te amo’ o enamorarse en tres meses, es poco”, señaló Facundo González mientras recibió un delicioso plato de comida criolla.

“Fue una relación de tres meses, una chica superbuena gente, superinteligente, supermadura. La verdad es que todo bien, pero creo que la diferencia de edad, esos 14 años hacían la diferencia”, agregó el combatiente argentino mientras degustaba de una rica chanfainita en el Mercado N° 2 de Surquillo.

Como se recuerda, Facundo y Paloma terminaron su relación hace aproximadamente tres años. El combatiente argentino aseguró en esa oportunidad que también fue la diferencia de edad lo que los separó.

“Esa diferencia de cinco años hace que ella piensa en tender una familia y yo ahora no quiero eso. Pienso en mis proyectos, pero lo entiendo por ella. A mí también me encantaría tener un hijo, pero no ahora. Si el destino quiere que estemos juntos, bien, si no, tengo los mejores momentos”, explicó en esa oportunidad Facundo González.

Facundo González habla de Paloma Fiuza y su nueva saliente

VIDEO RECOMENDADO