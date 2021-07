Francesca Zignago fue operada 6 años después de sufrir lesión en el programa “Esto es guerra”. La actriz e influencer realizó distintas publicaciones en su cuenta de Instagram para contar detalles de su actual estado de salud.

A través de su red social, la recordada ‘Peque’ reveló que sufrió durante varios años por esta lesión en el hombro: “Llevo 6 años con esta lesión que me limitaba demasiado. Le tuve que bajar 3 cambios a mi vida (a la fuerza), porque el hombro se me salía en cualquier momento y es dolorosísimo”.

“La decisión de operarse no es fácil, pero siento que todo calzó perfecto y era ahora o nunca. Gracias por todos los mensajitos lindos, las llamadas y FaceTime que me han hecho. Tengo mucha suerte de tenerlos a ustedes y a mi familia que me ha apoyado tanto en estos momentos. Estoy feliz y esperanzada con lo que se viene, ahora solo a tener paciencia para recuperarme pronto”, añadió en su perfil de Instagram.

En otra publicación, pero esta vez en un historial de Instagram, Francesca Zignago reveló cómo se lesionó el hombro en una de las temporadas de “Esto es guerra”.

“Tuve un golpe en seco por estar en un programa, en “Esto es guerra” y nada, me saqué la mi*** literalmente. Estuve buscando el video, pero no lo encuentro”, contó.

