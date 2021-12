Tras su última aparición en “Esto es Guerra”, Gian Piero Díaz utilizó sus redes sociales para despedirse del reality de competencia y agradecer a sus fans que lo acompañaron durante los últimos 10 años.

“¡Me voy como llegué, feliz! La vida me dio la oportunidad de formar parte de los dos fenómenos más grandes de la TV peruana, Combate y EEG”, escribió el actor en una publicación en su cuenta de Instagram.

“La vida me dio la oportunidad de tener su cariño y que me conozcan tal cual soy! Sin caretas, sin poses, sin actuaciones. Gracias por su enorme cariño sincero, el mío también lo es. Nos vemos pronto, porque todos ustedes son bacán”, finaliza el post.

En apenas unos minutos, la publicación del popular ‘Pipi’ obtuvo más de 17 mil likes. Asimismo, conocidos chicos realitys comentaron su mensaje, entre ellos Zumba, quien formó parte del extinto programa “Combate”.

“¡Eres un maestro! Que todo en esta vida te vaya bien y gracias por tus consejos que los llevo presente en donde esté. ¡Abrazo maestro!”, señaló el recordado integrante del equipo rojo.

Gian Piero se quiebra en vivo:

La temporada 2021 de “Esto es Guerra” llegó a su fin este martes, 21 de diciembre, en una final de infarto que tuvo como ganador al equipo de los “Guerreros”. Minutos antes de culminar el programa, Gian Piero Díaz también se quebró al despedirse de los integrantes del reality.

“Me voy con una experiencia maravillosa de haber compartido contigo (Johanna San Miguel). Era mi sueño compartir contigo, poder jugar, poder divertirnos. La he pasado espectacular”, señaló visiblemente emocionado.

“Guerreros, los adoro, ustedes lo saben, los quiero de todo, corazón; y Combatientes, ustedes son la razón por la que he estado estos 10 años defendiendo los colores rojo y verde, y no me voy a cansar jamás de decirlo: ‘Combate es bacán’. Gracias a todos, en algún momento nos volveremos a encontrar”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO:

Esto es Guerra: ‘Los Guerreros’ se consagran campeones de la temporada 2021

¡Campeones! Tras una ajustada final de película y emociones, el conjunto de 'Los Guerreros' se consagran campeones de la temporada 2021 de 'Esto es Guerra'. Su capitán Patricio Parodi logró los puntos de la victoria frente a su rival el uruguayo Ignacio Baladán que con humildad le dio un emotivo abrazo antes de tocar la campana. (Fuente: América TV)