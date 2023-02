¡SE LA PUSO CLARA! En diálogo con América Hoy, Gino Assereto afirmó que solo es amigo de Nadia Collantes, esto luego del tremendo chape que protagonizaron en un reto de actuación. El ex de Jazmín Pinedo aclaró que no quiere lastimar a nadie.

“Mi corazón está latiendo, pero encaminado en otras cosas (...) Somos amigos, yo dije a inicios de año que ahora no seré egoísta con nadie, le voy a hacer daño”, expresó el chico reality.

Gino Assereto y Nadia, ¿Solamente amigos?

Ante ello, Janet Barboza no dudó en aconsejarle a la integrante de Esto es Guerra. “Nadia no te hagas ilusiones con Gino (...) Nadia acá no es, te ha mandado a la Antártida, nada que ver”, señaló la popular rulitos.

¿Cuánto de puntaje le puso Nadia al beso de Gino Assereto?

Tras lo dicho por Gino Assereto, Nadia Collantes remarcó que él tampoco debería ilusionarse porque solo son amigos y se animó a calificar el beso que se dieron durante el reto.

“(Janet Barboza: ¿Besa bien? Cuánto le pones del 1 al 10) Ummmm 5″, manifestó. Ante ello, Gino afirmó que eso era “porque no se puede morder”.

